20 ألف مشروع في 6 سنوات.. "التعليم" ترسل فيديو لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية -فيديو

كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقطع فيديو تحميل، خاص بالمشروعات القومية، على موقع الوزارة، مطالبةً المديريات التعليمية بتحميل الفيديو ونشره على موقع كل مديرية.

وشددت الوزارة على ضرورة تحفيز الطلاب؛ لإطلاعهم على المشروعات القومية للدولة المصرية، في إطار مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس والثالث الإعدادي والثالث الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة عربي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضم المشروعات القومية والتنموية القومية ضمن الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير والأعمال الفنية والزيارات الميدانية من المشروعات القومية (مشروع الاستزراع السمكي- مشروع مدينة الأثاث- مشروع المليون ونصف مليون فدان- مشروع 100 ألف صوبة زراعية- مشروع مدينة العلمين الجديدة 18 ألف فدان- مشروع محور روض الفرج- مشروع المنطقة الاقتصادية- أنفاق قناة السويس- مشروع المليون وحدة سكنية- مشروع الطاقة- مشروع العاصمة الإدارية- مشروع حياة كريمة- الافتتاحات الأثرية والحضارية).

ويتضمن الفيديو الحديث عن المشروعات القومية التي بلغت أكثر من 20 ألف مشروع في 6 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويمكن الاطلاع على الفيديو عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/media/gjxh31un/national-projects2021.mp4