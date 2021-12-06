مقترحًا استغلال مقرات النقابة.. سامح عاشور يطالب بتوفير مكان جديد لأكاديمية المحاماة

كتب- نشأت علي:

ناشد سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتوفير مكان جديد لأكاديمية المحاماة التي كان من المقرر لها أن تكون في منطقة حدائق أكتوبر.

واقترح عاشور، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير الاقتراح برغبة حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، أن تبدأ هذه الأكاديمية من خلال استغلال مقرات نقابة المحامين الـ27 على مستوى الجمهورية.

وتابع النائب: عدم إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني، لا سيما أنه وفقًا لقانون المحاماة لا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبارات أكاديمية المحاماة، مطالبًا الحكومة بأن تدعم نقابة المحامين في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية؛ وتحديدًا كليات الحقوق، لتفعيل أكاديمية المحاماة.

وأوضح عاشور أن إنشاء الأكاديمية يستهدف دعم المحاماة وللحفاظ على نص تشريعي معطل منذ عامين ونصف العام، مؤكدًا أن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معًا؛ إيمانًا بأن القضاء المصري مستقل، مؤكدًا أن إنشاء أكاديمية المحاماة، يمثل دعمًا لحق المجتمع في دفاع متكافئ، و لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن أكاديميات المحاماة موجودة في كل دول العالم، قائلًا: ليس معقولًا أن يكون محاميًا كل مَن يحصل على كلية الحقوق وفقط.

واختتم سامح عاشور: نتطلع إلى محاماة يكون فيها مكتب المحامي آمنًا على موكله، وهذا لن يتحقق إلا بعد أن تقوم النقابة بواجبها.