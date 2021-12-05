دنيا سمير غانم ومو صلاح.. 12 رسالة من السيسي في احتفالية ذوي الهمم

كتب– أسامة علي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

وخلال الاحتفالية، وجّه الرئيس السيسي العديد من الرسائل لذوي الهمم، كما تضمن اللقاء عدة مواقفة إنسانية للرئيس.

وينشر "مصراوي" أبرز رسائل للرئيس خلال الاحتفالية..

1- "اقبلوا اعتذاري أنا.. السيسي يرد على التنمر ضد فتاة من ذوي الهمم".

2- "بقول لدنيا سمير غانم شكرًا على مشاركتك في الاحتفالية".

3- "الرياضة كانت جزء أساسي في حياتي، لعبتي المفضلة منذ الصغر هي الكاراتيه".

4- "أكره التطرف والتشدد والغلو".

5- "أكثر شخصية بحبها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه علامة عظيمة وقدوة هائلة".

6- "بقول يا رب زي ما حملتني المسؤولية دي ساعدني وأعطيني وقدرني أسعد الدنيا كلها".

7- "أنا معرفش أقعد من غير شغل لأني بحلم وعايز كل الناس تحلم ولما تحلم تجري على حلمها ولازم ربنا هيساعدنا".

8- "محمد صلاح بطل ودايمًا مع مصر".

9- "مثلي الأعلى أسرتي والدي ووالدتي".

10- "والدتي كانت سيدة شديدة الحكمة والصبر، ووالدي كان شديد الهمة".

11- "أصعب لحظة مرت عليا، خوفت على أهلي وناسي في مصر".

12- "عددنا كبير ومشاكلنا كتير وظروفنا صعبة".

13- "أسعد لحظة لسه مجتش.. أسعد لحظة هو الحلم اللي بحلمه لبلدي برضوا".