Masrawy logo white

بالتفاصيل.. الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات حكومية جديدة

05:31 م الأحد 05 ديسمبر 2021
بالتفاصيل.. الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات حكومية جديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، 4 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

- قرار رقم 3279 لسنة 2021 بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية مكررا والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 2006.

- قرار رقم 3290 لسنة 2021 بدمج مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتؤول إلى الهيئة المندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمجة.

- قرار رقم 3293 لسنة 2021 يضاف إلى كليات ومعاهد البند رابعا (جامعة أسيوط) الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- قرار رقم 3294 لسنة 2021 يضاف إلى كليات البند سابع عشر (جامعة أسيوط) الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وجاءت تفاصيل القرارات على النحو التالي:

مصطفى مدبولي الجريدة الرسمية مصلحة الكيمياء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
892

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

362260

إجمالي الإصابات

20682

إجمالي الوفيات

300437

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا