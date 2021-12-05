بالتفاصيل.. الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات حكومية جديدة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، 4 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

- قرار رقم 3279 لسنة 2021 بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية مكررا والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 2006.

- قرار رقم 3290 لسنة 2021 بدمج مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتؤول إلى الهيئة المندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمجة.

- قرار رقم 3293 لسنة 2021 يضاف إلى كليات ومعاهد البند رابعا (جامعة أسيوط) الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- قرار رقم 3294 لسنة 2021 يضاف إلى كليات البند سابع عشر (جامعة أسيوط) الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وجاءت تفاصيل القرارات على النحو التالي: