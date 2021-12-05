بعد دعوة السيسي.. الطفل أحمد تامر يقرأ القرآن في احتفالية قادرون باختلاف

كتب- محمد نصار:

حضر الطفل أحمد تامر، حافظ وقارئ القرآن الكريم، احتفالية "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الهمم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعد أن وعده الرئيس عبدالفتاح السيسي في مداخلة هاتفية سابقة لبرنامج "يحدث في مصر" على شاشة إم بي سي مصر، بأن يكون قارئ القرآن في افتتاحات قادمة.

وقال الرئيس السيسي حينها، إنه يدعم موهبة الطفل أحمد تامر، حافظ وقارئ القرآن الكريم، قائلًا: أنا زي جدك يا أحمد، مش ممكن نقدر نحقق اللي وصلنا ليه إلا لما ندعم المواهب ونرعاها.

وتابع الرئيس: بستأذن الوالد إنك أول افتتاح لينا هتبقى الشيخ بتاعنا، وتقرأ ما تيسر من القرآن، أدعوك لهذا الأمر.