تحذير ونصائح.. بيان عاجل من الحج السعودية بشأن العمرة



كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، تحذيرات ونصائح للراغبين في أداء العمرة، بعد تزايد نشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخص العمرة.

وحذرت "الحج السعودية"، الراغبين في أداء العمرة من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين.

ودعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين والزائرين، إلى عدم الانسياق خلف الإعلانات الاحتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى ضرورة الإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو معرّف يدّعي تنظيم خدمات العمرة.



وأكدت الوزارة، أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت حالات فردية لمنظمين عمرة غير مصرّحين ينشرون إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية لمساعدة الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عدم وجود تغييرات في الضوابط والبروتوكولات الصحية المتبعة، مشدداً على أن الشرط الأساسي لتصريح دخول الحرمين، هو استكمال جرعات لقاح كورونا.

وأضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغير في البروتوكولات، والاشترطات، والضوابط الصحية التي تتبعها وزارة الحج والعمرة السعودية، لكنهم يستمرون في اتباع البروتوكولات الصحية والإجراءات المعلنة بحق المعتمرين أو المصلين سواء من داخل السعودية أو القادمين من خارجها.

وأكد سعيد أن الشروط الأساسية لمنح تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة يكون من خلال تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا"، هي استكمال جرعات لقاح فيروس كورونا، التي تعتبر خط الدفاع الأول ضد جميع الفيروسات أو متحورات فيروس كورونا، مع الاستمرار في تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية؛ مثل الكمامات وتعقيم الأيدي، والتي لا تزال شروطًا أساسية لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لأداء مناسك العمرة.

كانت المملكة العربية السعودية بدأت في تمام الساعة الواحدة صباح الأربعاء 1 ديسمبر استقبال أولى الرحلات من الدول المسموح لها بالقدوم المباشر إلى أراضيها دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 3 و5 أيام.

وشمل القرار السعودي فتح باب رحلات العمرة، أمام الدول المسموح بالقدوم المباشر إلى أراضيها ومن ضمنها مصر، اعتبارًا من التاريخ المذكور أعلاه.

وعلى الجانب المصري، هنأت غرفة شركات السياحة الشركات السياحية المصرية والسعودية بمناسبة قرار عودة تشغيل العمرة، كما هنأت المصريين الراغبين في أداء المناسك.

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