إبراهيم عيسى عن المهرجانات: مصطلح الفن النظيف "سلفي".. وهناك فرق بين الرقابة والنقابة

كتب- أسامة علي:

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على أزمة مطربي المهرجانات، مبديًّا استنكاره لما قال إنها حملة للهجوم عليهم: "مصر طول الوقت فيها أنواع كثيرة من الغناء والفن".

وقال عيسى خلال برنامجه عبر قناة "القاهرة الناس"، إن مصطلح الفن النظيف "مصطلح قذر" وضد ثقافة الدولة وكلام سلفي، مشيرًا إلى أن في الأغاني القديمة غنت أم كلثوم أغنية "الخلاعة والدلاعة مذهبي" للشيخ يونس القاضي "مؤلف نشيد بلادي بلادي"، وكان هناك أغنية في الأرياف تقال في الأفراح اسمها "يا منجد علي المرتبة".

أضاف: "أغنية يا أما القمر على الباب لفايزة أحمد، أحدثت ضجة حينذاك، وتم مناقشتها في مجلس الأمة وانزعجوا منها وأرادوا منعها".

أما عن الاعتراض على أغاني اشتملت بعض الكلمات عن الغناء لـ"الحشيش"، قال عيسى إن سيد درويش غنى أيضًا للحشيش والكوكايين، مؤكدًا أنه لا يوجد فن مؤذي، مضيفًا أن المؤذي هو الإرهاب والكراهية، وهناك فرق بين الرقابة والنقابة، على حد وصفه.