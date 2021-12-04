حدث في 8 ساعات| رفع سعر أسطوانة البوتجاز وحقيقة تغيير إجراءات العمرة
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها حضور الرئيس السيسي اختبارات الهيئة للمتقدمين لكلية الشرطة، وبيان حاسم من وزير التعليم بشأن إيقاف التعيين بالحصة، وزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز، وظائف جديدة بشركة مياه الشرب بالقاهرة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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