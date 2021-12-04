كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، إجراءات عاجلة بشأن تنظيم موسم العمرة لعام 1443 هجرية، بعد فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية، وفتح باب العمرة أمام المصريين.

وقالت الغرفة إنها أنشأت "وحدة مراقبة سوق العمرة" لرصد أية إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء.

جاء ذلك نظرا لقيام بعض الكيانات غير المرخصة والوسطاء بالإعلان عن برامج العمرة للمواطنين لموسم 1443 هجرية، وتحصيل مبالغ مالية وجوازات سفر منهم، وذلك بالمخالفة للتعليمات والقرارات المنظمة لنشاط العمرة في السوق المصري، والتي تقتصر الإعلان عن برامج العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها تنظيم بتنظيم رحلات العمرة فقط.

وأوضحت الغرفة أنه تم تفعيل خدمة الواتساب على رقم (0150360556) لاستقبال بلاغاتكم عن أي وسيط، أو كيان غير مرخص يقوم بإصدار أية إعلانات عن برامج عمرة في الوقت الراهن، وذلك حتى يتسنى للغرفة التدخل لدى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم تجاه الأمر.

وأهابت الغرفة بالشركات السياحية عدم الإعلان عن أي برامج عمرة إلى حين الإعلان عن بدء تنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد 1443 هجرية، من جانب وزارة السياحة والآثار، وذلك تجنبا لوقوع الشركة المخالفة تحت طائلة القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته والقانون رقم 72 لسنة 2021 "قانون إنشاء بوابة المصرية للعمرة".

من جانبه أكد محمد فاروق، عضو لجنة السياحة الإلكترونية السابق بغرفة شركات السياحة، لمصراوي، على أن عقوبات المخالفين للتعليمات المشار إليها أعلاه، تصل للإغلاق الشركة وفقا لقانون بوابة العمرة المصرية.

كانت المملكة العربية السعودية، أعلنت عودة الطيران المباشر بين مصر والمملكة، إلى جانب عودة رحلات العمرة بدءًا من الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، مع مراعاة تطبيق الشروط والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.