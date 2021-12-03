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"سوبر جيت": فتح خطوط جديدة بين شرم الشيخ والمنيا وسوهاج في هذا الموعد

04:37 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
"سوبر جيت": فتح خطوط جديدة بين شرم الشيخ والمنيا وسوهاج في هذا الموعد

سوبر جيت تفتح خطوط جديدة

كتب – أسامة علي:

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) التابعة لوزارة النقل، فتح خطوط جديدة لخدمة الجمهور.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن الخطوط الجديدة جاءت على النحو التالي:

أولا: خط ملوي / المنيا / شرم الشيخ والعكس:

اعتبارا من يوم 2021/12/5

ثانيا: خط جرجا/ سوهاج /شرم الشيخ والعكس:

اعتبارا من يوم 2021/12/25

سوبر جيت أتوبيسات سياحية خطوط النقل الاتحاد العربي للنقل

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