"سوبر جيت": فتح خطوط جديدة بين شرم الشيخ والمنيا وسوهاج في هذا الموعد

كتب – أسامة علي:

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) التابعة لوزارة النقل، فتح خطوط جديدة لخدمة الجمهور.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن الخطوط الجديدة جاءت على النحو التالي:

أولا: خط ملوي / المنيا / شرم الشيخ والعكس:

اعتبارا من يوم 2021/12/5

ثانيا: خط جرجا/ سوهاج /شرم الشيخ والعكس:

اعتبارا من يوم 2021/12/25