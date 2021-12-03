"سوبر جيت": فتح خطوط جديدة بين شرم الشيخ والمنيا وسوهاج في هذا الموعد
كتب – أسامة علي:
أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) التابعة لوزارة النقل، فتح خطوط جديدة لخدمة الجمهور.
وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن الخطوط الجديدة جاءت على النحو التالي:
أولا: خط ملوي / المنيا / شرم الشيخ والعكس:
اعتبارا من يوم 2021/12/5
ثانيا: خط جرجا/ سوهاج /شرم الشيخ والعكس:
اعتبارا من يوم 2021/12/25
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