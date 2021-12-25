الجيزة: استكمال تطوير ميدان الحسينية بالعمرانية (فيديو)

08:07 م السبت 25 ديسمبر 2021
الجيزة: استكمال تطوير ميدان الحسينية بالعمرانية (فيديو)

تطوير ميدان الحسينية

(مصراوي):

وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار تطوير المحاور الرئيسية والفرعية والميادين ووضع حلول جذرية لأي تكدسات مرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية.

وواصلت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية إجراء تنسيق عام وتخطيط مروري لميدان الحسينية في نطاق محور الفريق كمال عامر - ترعه الزمر سابقًا - ومطلع كوبري العمرانية حيث تم تعديل مواقع البلدورات وإنشاء أرصفة للمشاة مع دعم الجزيرة بالرقعة الخضراء وجاري استكمال الأعمال لتيسير الحركة المرورية بذلك القطاع بمتابعة من محمد نور الدين رئيس حي العمرانية وكافة الإدارات المعنية.

تطوير ميدان الحسينية العمرانية الجيزة أحمد راشد

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