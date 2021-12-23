للمرة الخامسة.. جمال ياقوت رئيسًا للشهر العقاري والتوثيق
(مصراوي):
جدد المستشار عمر مروان وزير العدل، الثقة في جمال ياقوت رئيسًا لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، لمدة 6 أشهر أخرى، للمرة الخامسة على التوالي.
وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قراره رقم 8937 لسنة 2021 بتكليف الدكتور جمال ياقوت عبداللطيف بأعمال رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة 6 أشهر اعتبارا من 23 ديسمبر الجاري.
وتضمن القرار في المادة الثانية منه، تكليف ياقوت بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لحين صدور قرار بشغلها.
وياقوت من مواليد بني سويف 5 يونيو 1967، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة. وفي عام 2019 صدر قرار بتعيينه رئيسًا لمصلحة الشهر العقاري والأمين العام لها، وفي يونيو 2020 تم تجديد له للمرة الثانية لمدة 3 أشهر، أعقبها تجديد له في سبتمبر 2020 مرة ثالثة لمدة 9 شهور، وفى يونيو 2021 تم التجديد له لمدة 6 أشهر.
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