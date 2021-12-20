​تطوير الدائري| تنفيذ أول 6 محطات للأوتوبيس الترددي.. ومنظومة لتحقيق أعلى معدلات الأمان

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الاثنين، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري مواقع العمل بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم؛ حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان، وكذلك متابعة أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالي وحيث بلغت نسبة تنفيذه 99 % .

وتابع وزير النقل أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهًا إلى البساتين، وتابع الأعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري؛ حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهًا إلى القاهرة الجديدة.

وتوجه الوزير لمتابعة إنشاء 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كل اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر، موجهًا وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال ربط المحور بالطريق الدائري ثم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم؛ حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2 منزل؛ تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين، ثم توجه إلى المريوطية؛ حيث تابع أعمال أسفلت الطبقة السطحية للطريق وللتوسعة، مشددًا على تنفيذ الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية .

وتابع الوزير إنشاء محور جديد على ضفتَي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي؛ حيث أكد مدير المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور، وجار البدء في الأعمال التنفيذية بالمشروع، وتم الانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة؛ وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2- مصرف الكونيسة- مصر للطيران) وكوبري الطالبية.

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير نفق كارفور بالمعادي، والذي يتم تطويره وتوسعته ليصبح مدخل النفق من الطريق الداعم بدلًا من الطريق الرئيسي لحل الاختناقات المرورية في منطقة كارفور لتسهيل حركة تنقل المواطنين ليتم الانتهاء منه بنهاية يناير 2022، مشدداً على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية واستمرار إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مناشدًا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري وكل الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري، واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأوتوبيس الترددي BRT وطرحها للاستثمار.

وأكد وزير النقل أنه قد تم الانتهاء من أعمال التوسعة في المسافة من أوتوستراد المعادي مرورًا بطريق السخنة فالقاهرة الجديدة فطريق القاهرة/ السويس فطريق القاهرة/ الإسماعيلية فطريق بلبيس الصحراوي فمنطقة وكوبري عدلي منصور، ثم مدينة السلام فمنطقة المرج والخصوص حتى طريق شبرا بنها الحر، ومحور الفريق العصار، وفي الجزء من محور الفريق العصار حتى طريق الإسكندرية الزراعي يتم تنفيذ الأعمال على مدار الساعة لتطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي؛ للانتهاء منه، لافتًا إلى أن القوس الجنوبي الغربي من أوتوستراد المعادي حتى المريوطية جار التوسعة وتباعًا يدخل الخدمة كل جزء يتم الانتهاء من توسعته ورصفه والانتهاء من قطاع من المريوطية حتى المنيب بنهاية يناير 2021، كما يتم الانتهاء من أعمال النيوجرسي، ويتم رفع كفاءة الطريق بالكامل من خلال عمل طبقات استعدال بالكامل لبعض الأماكن التي كان بها بعض الميول؛ حيث يعاد ضبط المناسيب بها في الاتجاه الخارجي قبل رصف الطبقة السطحية كما سيتم الانتهاء من مشروع إنارة الطريق الدائري بأعمدة الهاي ماست، وجار تنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

وأشار الوزير إلى البدء في تنفيذ أول 6 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع BRT التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها وهي محطات السويس وموقف العاشر والمرج ومسطرد وبهتيم، وتقاطع الدائري مع القاهرة- الإسكندرية الزراعي؛ وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي ثم حارة داخلية مخصصة للأوتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه، لافتاً إلى أن هناك عددًا من التحالفات العالمية المهتمة بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أوتوبيسات BRT.