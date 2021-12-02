تزن طن ومزودة بأدوات توجيه.. تعرف على أكبر قنبلة فرنسية بمعرض إيديكس 2021

كتب- محمد سامي:

كشف ريمي ديربس مسؤول بشركة سافران الفرنسية، عن أكبر قنبلة خلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في دورته الثانية.

وأوضح "ديربس"، أن قنبلة "AASM هامر" تزن حوالي 1000 كجم وهي قنبلة خارقة للتحصينات، مشيرًا إلى أن فرنسا لأول مرة تصنع مثل هذا الحجم، متابعا"لدينا مجموعة أقل في الحجم ولكن هذه أول مرة نقوم بعمل قنبلة وزنها يصل ١ طن"

وأضاف مسؤول جناح الشركة، أنه يمكن إطلاق صاروخ AASM HAMMER على نطاقات تتراوح بين 20 و70 كيلو متر، مما يتيح لطائرة الإطلاق البقاء بعيدًا عن نطاق الدفاعات الجوية للعدو.

وتابع:"هناك مفاوضات لتوفير الصاروخ لمصر"، مشيرًا إلى أن الصاروخ عبارة عن قنبلة مارك 84 مزودة بأدوات توجيه، وتقوم باختراق الخرسانة المسلحة قبل أن تنفجر".

وواصل:"هي القنبلة الوحيدة التي لدينا ونتطلع للتعاون مع القوات المسلحة المصرية، وتعود علاقتنا مع مصر إلى 25 سنة، وهي علاقة خاصة جدًا".

وعن سبب الاتجاه إلى تصنيع هذا الحجم قال:"نحن بحاجة إلى TNT بشكل كبير لنقوم بالتفجير على عمق وارتفاع أقوى مرات، وهناك الكثير من الكباري والحوائط العالية والموانع التي من الصعب ضربها بقنابل صغيرة، وهذه هي فلسفة عملها بهذا الحجم".

وتابع:"تسمح القنبلة لمقاتلة قاذفة مثل رافال بالوصول إلى هدف بدقة عالية جدًا من مسافة آمنة مهما كانت الظروف الجوية وسيعطي قدرة هجومية محسّنة"، موضحا أن AASM التي تزن 1000 كجم تم توسيع نطاق مواجهتها بفضل نظام الدفع المتكامل.

وعن وجودها لدى دول أخرى قال، إن الإمارات لديها قنبلة تشبهها ولكن ليست نفس الإمكانيات، والفرنسية منها تعتبر واحدة من أكبر القنابل في العالم، ولكنها تختلف في أنها مصنوعة من 3 أجزاء، أي من مجموعة توجيه أمامية ومجموعة تمديد نطاق مثبتة في الخلف مع إمكانية استخدامها لتوجيه ضربات أرضية دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة ليلاً و نهارا.

وتابع:"يتم توجيهها بالأقمار الصناعية GPS عن طريق الملاحة بالقصور الذاتي (INS)، وتوجّه حراريًا بتقنية Imaging infrared (الباحث بالأشعة تحت الحمراء والليزر)، وتم تمديد نطاق مواجهتها، بفضل نظام الدفع المتكامل، وتم تمديد نطاق إطلاق النار بشكل كبير بفضل استخدام الوقود الدافع.

وتابع:"يمكن تركيب مجموعة AASM على قنابل مختلفة الأحجام: 125 كجم، و 250 كجم، و 500 كجم، و 1000 كجم، وعن الطائرات التي تسطيع حمل مثل هذه القنبلة، قال:"ستكون رافال قادرة على حمل ثلاث قنابل من طراز AASM 1000 كجم، و اف ١٦".

وافتتح الرئيس السيسي معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، والذي يقام تحت رعايته في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال الرئيس في كلمته خلال الافتتاح: الحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد والتنظيم وحجم قدرة الشركات الموجودة معانا في المعرض وبتمنى التوفيق وإقامة طيبة في مصر في هذا التوقيت.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: أوجه الشكر للقائمين على عملية تنظيم المعرض والجهد المبذول الذي يعكس مظهرا أكثر من رائع.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.