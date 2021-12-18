Masrawy logo white

لجميع أنواع المدارس.. التعليم تعلن موعد إجازة منتصف العام الدراسي

11:02 م السبت 18 ديسمبر 2021
لجميع أنواع المدارس.. التعليم تعلن موعد إجازة منتصف العام الدراسي

وزارة التربية والتعليم

كتب– أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وطبقًا للخريطة الزمنية المحددة، تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وأوضحت وزارة التعليم، أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، على أن تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

اقرأ أيضًا..

- بعد تعطيلها في الإسكندرية.. القاهرة تعلن موقف الدراسة غدا الأحد

وزارة التربية والتعليم المدارس إجازة منتصف العام الدراسي تعطيل الدراسة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مصدر يكشف موقف الدراسة بالجيزة غدًا الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا