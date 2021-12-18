لجميع أنواع المدارس.. التعليم تعلن موعد إجازة منتصف العام الدراسي

كتب– أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وطبقًا للخريطة الزمنية المحددة، تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وأوضحت وزارة التعليم، أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، على أن تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

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