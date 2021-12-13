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طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يعرضون أبحاثهم عن تاريخ تصميم الصحف والمجلات المصرية

04:06 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يعرضون أبحاثهم عن تاريخ تصميم الصحف والمجلات المصرية

الجامعة الأمريكية

كتب- داليا شبل:

ينظم قسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالاشتراك مع مركز التحرير الثقافي ومكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بالجامعة حلقة نقاش تضم طلاب التصميم الجرافيكي الذين أجروا أبحاثًا عن تاريخ تصميم الصحف والمجلات التاريخية المصرية بما في ذلك جريدة الأهرام والجمهورية بالإضافة إلي مجلة بنت النيل وحواء والمصور وآخر ساعة ضمن مشروعاتهم النهائية لمادة "تاريخ التصميم الجرافيكي في العالم العربي.

وتسلط الأبحاث الضوء على التطور الشامل للوجو والتصميم لكل مجلة وصحيفة والتغييرات المرئية الرئيسية التي طرأت عليها. سيقدم الطلاب النتائج النهائية لأبحاثهم للجمهور.

جدير بالذكر أن هذه المناقشة تهدف إلى تشجيع البحث في هذا المجال والترويج للمجلات التاريخية والنادرة التي تمتلكها مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بالجامعة وتحفظها وتتيحها للباحثين في مصر وجميع أنحاء العالم.

وتقام الحلقة النقاشية يوم الإثنين، 13 ديسمبر 2021، بمسرح الفلكي بحرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

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