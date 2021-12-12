كتب– أسامة علي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الظاهرة الجوية الموجودة هذه الفترة هي الشبورة المائية، ولكنها غير مؤثرة على حركة الطرق ولكن يجب الحذر أثناء القيادة.

موعد فصل الشتاء

أضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن فصل الخريف مستمر معنا حتى يوم 20 ديسمبر الجاري، ويبدأ بعدها فصل الشتاء اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر.

وأشار شاهين، إلى أنه وارد في النصف الثاني من فصل الخريف، أن تحدث تقلبات جوية وحالات ممطرة سواء على شمال وجنوب البلاد، ولكن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنوه عن حالات عدم الاستقرار أولًا بأول.

ويبدأ فصل الخريف جغرافيًا على البلاد يوم 22 سبتمبر 2021، ويمتد على مدار 3 أشهر، وينتهي الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، ليبد فصل الشتاء في مصر يوم 21 ديسمبر 2021.

ويبدأ فصل الشتاء 21 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 21 مارس العام المقبل 2022.

منخفض جوي بداية من الاثنين

وقالت الأرصاد، إنه اعتبارًا من غدٍ الاثنين تشهد البلاد حالة انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

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