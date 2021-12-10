​​كيف تتجنب الحجر المؤسسي في السعودية؟ وكيل الحج السعودي يجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، لمساعدة الحجاج والمعتمرين، أخر قرارات المملكة بشأن العمر والإجراءات الاحترازية الخاصة بالسفر إلى المملكة والحجر المؤسسي.

وقال سعيد لمصراوي، إن وزارة الحج والعمرة السعودية، أصدرت اشتراطات الحجر المؤسسي، وأنواع اللقاحات المعتمدة، حسب تحديث هيئة الصحة العامة لضيوف الرحمن الراغبين في القدوم إلى البلاد لأداء العمرة.

وتابع: "تتضمن الاشتراطات أن تتوفر لدى القادمين من إندونيسيا، والهند، وباكستان، ومصر، وفيتنام، والبرازيل شهادات بتلقيهم الجرعات المطلوبة من لقاحات كورونا، على الشكل التالي:

1- شهادات موثقة تظهر استكمالهم جرعات اللقاحات المطلوبة "فايزر، أسترازينيكا، مودرنا، جانسن"، ويمكنهم الدخول للسعودية دون اشتراط الحجر الصحي المؤسسي.

2- شهادات موثقة لمَن استكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية: "ساينوفارم، ساينوفاك، كوفاكسين"، ويطبَّق عليهم حجر مؤسسي لمدة 3 أيام، مع تقديم شهادة فحص مخبري PCR بعد 48 ساعة من تاريخ الحجر.

3- شهادات غير موثقة لكل مَن استكمل لقاحات "فايزر، أسترازينيكا، مودرنا، جانسن، ساينوفارم، ساينوفاك، كوفاكسين"، ويطبَّق عليهم حجر صحي مؤسسي لمدة خمسة أيام، مع تقديم شهادة فحص مخبري PCR مرتين في اليومين الأول والخامس.

وتابع سعيد: أما باقي الدول، فيسمح بالقدوم منها بشكل مباشر لكل مَن:

- استكمل جرعات أحد اللقاحات التالية "ساينوفارم، ساينوفاك، كوفاكسين"، على أن يطبَّق عليهم حجر صحي مؤسسي لمدة ثلاثة أيام، مع تقديم شهادة فحص مخبري PCR بعد 48 ساعة من تاريخ الحجر.

- يمكن لكل مَن استكمل الجرعات التالية "فايزر، أسترازينيكا، مودرنا، جانسن" الدخول إلى السعودية دون اشتراط الحجر الصحي المؤسسي.

وأشار وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أنه يقصد بالشهادات الموثقة الشهادات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية والموثقة إلكترونياً بموجب رمز QR.

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