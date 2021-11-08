وزير النقل ورئيس شركة الستوم العالمية يبحثان تدعيم التعاون المشترك في المجالات المشتركة

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، رئيسَ شركة الستوم العالمية، هنري بوبار لافارج؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل والتعاون في توطين صناعة النقل في مصر.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر والشراكة الإيجابية بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات النقل السككي المختلفة؛ سواء السكة الحديد أو المترو أو المونوريل؛ ليصبح التعاون المشترك نموذجًا رائدًا في مجال النقل، كما أن التعاون المستقبلي بين الجانبَين في مجال الربط مع دول الجوار؛ مثل الربط السككي بين مصر والسودان والربط مع ليبيا.

واستعرض الجانبان خارطة الطريق الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية والمتضمنة قيام شركة الستوم بتقديم عرض فني ومالي وتمويلي لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق (المعادي- الخصوص)؛ حيث أكد الوزير أهمية هذا الخط في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الكهربائي الصديق للبيئة وضرورة استكمال شبكة مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجَّه بقيام كل الشركات العالمية بالاهتمام بعدد ثلاثة محاور رئيسية؛ المحور الأول هو إنشاء مصانع كاملة في مصر لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر وتصديرها إلى إفريقيا والشرق الأوسط وكل دول العالم؛ خصوصًا أن كل العوامل متوافرة، والمحور الثاني هو توطين الصناعة مع الشركات الموجودة في مصر؛ مثل نيرك، وكذلك مع الهيئة العربية التصنيع، والمحور الثالث هو ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات.

ولفت وزير النقل إلى أنه في إطار المشروعات المشتركة سيتم العمل على تصنيع كل المنتجات التي سيتم تصنيعها خارج فرنسا بمصر؛ خصوصًا لزيادة قيمة المكون المحلي لمصر؛ وذلك في ضوء خطة وزارة النقل لتنفيذ العديد من مشروعات النقل بمصر.

وأكد رئيس شركة ألستوم الشراكة القوية بين الجانبين والاستعداد التام للتعاون مع وزارة النقل المصرية في توطين صناعة النقل في مصر وفي التعاون في تنفيذ عدد كبير من المشروعات في كل مجالات النقل.