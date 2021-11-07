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تعديل عقود الشراء.. ياسين منصور: مقترح تعديل عقود الشراء وتغيير السعر غير قابل للتطبيق

10:29 م الأحد 07 نوفمبر 2021
تعديل عقود الشراء.. ياسين منصور: مقترح تعديل عقود الشراء وتغيير السعر غير قابل للتطبيق

ياسين منصور

كتب- محمد عبدالناصر:

قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إن مقترح إضافة بنود بزيادة أسعار الشقق بين الشركات والعملاء بنسب محدد حال ارتفاع أسعار مواد البناء، غير قابل للتطبيق ولا يمكن أن يتم إعادة التسعير وتنفيذها على العملاء.

وأضاف منصور لمصراوي، أن شراء العقار أكبر آمان في مواجهة التضخم، متوقعا زيادة الطلب على شراء العقارات خلال الفترة الحالية والمقبلة بشكل كبير، لأن العقارات هي أكثر الوسائل الاستثمارية لمحاربة التضخم.

وكان المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، اقترح بوجود شروط في العقد بين المطور والمشتري بارتفاع سعر الوحدة بنسب محددة لو ارتفعت أسعار مواد البناء وكذلك لو تراجعت.

وأشار شكري إلى أن المطور العقاري أصبح لدية مخاطر كبيرة نتيجة تغير الأسعار في مواد البناء بشكل مستمر، حيث يوجد مشروعات حاليا حين بدأت كان سعر طن الحديد 8 آلاف جنيه وحاليا وصل لـ16 ألف جنيه.

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ياسين منصور شركة بالم هيلز للتعمير أسعار الشقق

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