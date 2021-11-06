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"أفشة" ضيف شادي محمد الليلة في "أوضة اللبس" (فيديو)

06:26 م السبت 06 نوفمبر 2021
"أفشة" ضيف شادي محمد الليلة في "أوضة اللبس" (فيديو)

محمد مجدي أفشة

كتب- مينا غالي:

تذيع قناة النهار، مساء اليوم السبت، حلقة استثنائية من برنامج "أوضة اللبس"، بمناسبة فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3 في إطار بطولة الدوري المصري.

ويستضيف برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار، مساء اليوم، صانع ألعاب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، في ضيافة شادي محمد كابتن الأهلي السابق.

ونشرت القناة برومو لـ"قفشة" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" علقت عليه: "هــو تســعــتــاش هـو أفـشـة هـو ولـدنـا أفـشـة.. انتظرونا يوم السبت وحلقة قوية جدًا مع صاحب القاضية محمد مجدي أفشة في #أوضة_اللبس مع شادي محمد فقط وحصريًا على قناة #النهار".

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما أمس بإستاد القاهرة بنتيجة 5-3 في إطار الأسبوع الثالث من بطولة الدوري العام المصري.

أفشة محمد مجدي أفشة قناة النهار شادي محمد برنامج أوضة اللبس

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