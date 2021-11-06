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صعب على المدرس.. طلب إحاطة لـ طارق شوقي بسبب منهج رابعة ابتدائي

02:19 م السبت 06 نوفمبر 2021
صعب على المدرس.. طلب إحاطة لـ طارق شوقي بسبب منهج رابعة ابتدائي

مجلس النواب

كتب - نشأت علي

تقدمت النائبة مي غيث، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيه للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بشأن سوء منهج الصف الرابع الابتدائي.

وقالت غيث، في طلب الإحاطة إن منهج الصف الرايع الابتدائي للعام الدراسي الحالي، يعد من أصعب المناهج الدراسية التي مرت بتاريخ وزارة التربية والتعليم منذ إنشاءها.

وأكدت عضو مجلس النواب عن مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أن المنهج ليس صعبا على التلاميذ فقط ولكنه يصعب فهمه على المدرس أيضا.

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مجلس النواب طارق شوقي طلب إحاطة منهج رابعة ابتدائي

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