وزير القوى العاملة يكشف موقف شركات إلحاق العمالة بالخارج من الربط الإلكتروني

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عدم السماح بسفر أي عامل إلى الأراضي الليبية لإعادة الإعمار، قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى الوزارة.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة اليوم السبت، أن ذلك يأتي بهدف حماية العمالة ومتابعة مستحقاتهم، لتوفير بياناتهم وتأكيد استيفائها لدى الحكومة.

وأكد أن الربط الإلكتروني لن يحرم شركات إلحاق العمالة للخارج في تصدير العمالة للخارج، وسيكون لهم دور لكن تحت إشراف الوزارة، لضمان عدم التلاعب بالعمالة المصرية.

ونوه إلى أن التدريب للعمالة سيتم إسناده لمراكز تدريب الوزارة، ومراكز معتمدة أخرى لدى الوزارة تقدم تدريبات في المجالات غير المتوفرة بمراكز الوزارة، كما سيتم مراجعة كافة المناهج التي يتم تقديمها في كافة المراكز للتأكد من تأهيل العمالة للمهن المطلوبة.

وعن إجراءات السفر، قال سعفان: "تتم من خلال تلقي وزارة القوى العاملة، فرص العمل المتوفرة لدى نظيرتها الليبية، وتحليل الوظائف، على أن تجمع هذه العمالة من خلال شركات قطاع العمالة، والمسئولة عن إعداد بيانات العمالة المطلوبة وتوفير الأعداد، ثم يتم تدريبهم، وبعد ذلك عمل العقود من قبل وزارة العمل الليبية، وتسليمها للملحق العمالي المصري والوزارة، وصولا إلى تسفير العمال".