بعد غلق محور صفط.. كيف تصل إلى الطريق الدائري في 6 خطوات؟ (صور)

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة غلقًا كليًا للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري لمدة (30) يوما، بداية من يوم الثلاثاء 2 نوفمبر، وحتى 1 ديسمبر 2021.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بإعداد التحويلة المرورية اللازمة.

حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتي:

1- السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور-مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل "المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها".

2- السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفة.

3- استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفة حتى بداية شارع التحرير "الكائن أسفل محور صفط اللبن" وصولا للمطلع المؤدي إلى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

4- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري (كرداسة) بعد تجاوز منطقة الغلق الكلي بسبب الأعمال المشار إليها.

5- المطلع الآخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير "بالدقي" يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم.

6- يمكن استخدام المطلع الآخر أيضاً بديلا للوصلة المؤدية إلى الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.



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