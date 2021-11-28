عضو "حقوق إنسان النواب" تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

كتب- مصراوي:

كشفت النائبة ناسي نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تفاصيل زيارة اللجنة ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، الذي تم افتتاحه منذ أسابيع، واصفةً نتائج الزيارة بالإيجابية للغاية على المستويات كافة.

وقالت نعيم، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إن الزيارة كشفت عن تطبيق مفهوم ومحاور الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، مشيرةً إلى أن المركز يمثل التطبيق العملي لمفهوم حقوق الإنسان من السجناء.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن ما تم مشاهدته يؤكد أن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بالمحافظات كافة، يخضع لعملية تطوير، ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بملف السجون، موضحةً أن المركز يوفر غذاء صحيًّا للنزلاء وكذلك مشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني، والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء.

ونوهت نعيم بأن ما تم رصده خلال الزيارة داخل المركز يأتي في إطار التطوير في ظل عزم مصر على بناء جمهورية جديدة وحياة كريمة لكل مواطن يعيش في كنفها ويستظل بسمائها؛ حتى إن كان قد أخطأ وانحرفت به ظروفه لتغيير إقامته من منزله إلى السجن "مكان تنفيذ العقوبات".

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن السجين ما هو إلا إنسان له حقوق وعليه واجبات، مشيرةً إلى أن المركز يقدم كل الحقوق من خلال تأهيل هذا السجين وجعله إنسانًا آخر من خلال التدريب على الحرف المتنوعة، وكذلك جعله إنسانًا منتجًا ليخرج إلى الحياة في خارج أسوار المركز ليجد نفسه قادرًا على العمل وعدم العودة مرة أخرى إلى الجريمة.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن أعضاء الوفد من مجلسي النواب والشيوخ حرصوا على متابعة كل ما يدور داخل المركز، وقاموا بالتعرف على كل التفاصيل من المسؤولين عن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، مؤكدةً أن هناك تطورًا كبيرًا في أداء القائمين على إدارة هذا المركز؛ مما يؤكد أن مصر تريد حياة كريمة حتى لنزلاء السجون، لإيمانها بأنهم بشر أخطؤوا ويجب تقويمهم وعودتهم مرة أخرى إلى الحياة بشكل جيد.

ونوهت نعيم بأن مصر في عهد الرئيس السيسي تبنت فكرة جديدة؛ وهي أن يتم تحويل مفهوم السجن إلى إعادة تأهيل لشخص انحرفت الظروف بسلوكه؛ حيث رغم هذا السلوك فهو إنسان لديه الحق في الغذاء والدواء والتأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته أن يمارس حياته بشكل طبيعي حتى لا يعود إلى هذا المكان مرة أخرى.

وشددت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة لبنائها جاءت أولى قواعد البناء فيها للحياة الكريمة وحقوق الإنسان وأهم خطواتها إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر.

وقامت لجنتا حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الذي تم افتتاحه منذ أسابيع.

استقبل الوفد البرلماني اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، وقيادات القطاع.