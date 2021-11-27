هل يشمل قرار السعودية فتح الطيران المباشر لمصر رحلات العمرة؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن موقف فتح باب رحلات العمرة أمام المصريين عقب قرار المملكة العربية السعودية، فتح الطيران المباشر لمصر ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق (1) ديسمبر 2021.

وأكد حنفي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن قرار عودة الطيران المباشر إلى المملكة العربية السعودية لا يشمل أداء مناسك العمرة، كون العمرة لها إجراءات سوف تعلن عنها المملكة في وقتها، على أن يشمل هذا القرار المقيمين بالمملكة بجميع المهن وأيضًا جميع الزيارات (العائلية- والتجارية- والعمل.. وغيرها)، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة.

وأكد محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، أن القرار لا يتعلق بفتح باب العمرة أمام المصريين، قائلًا: "العمرة لها حسابات تانية، والحكومة السعودية أدرى بها".

وأوضح فاروق، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن القرار يخدم في المقام الأول العمالة المصرية وعائلاتهم، والراغبين في السفر إلى السعودية؛ سواء زيارات عائلية أو تجارية، بالإضافة إلى السياحة الترفيهية لحضور مهرجان الرياض المقبل حتى شهر أبريل 2022.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت فتح الطيران المباشر لعدد (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء 01/12/ 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر- إندونيسيا- البرازيل- باكستان- فيتنام- الهند).

ومن المقرر، إقلاع أولى الرحلات المصرية المباشرة إلى المملكة، أول شهر ديسمبر 2021، وفقًا للقرار الصادر من جانب وزارة الداخلية السعودية.

‏وتشهد حركة السفر بين مصر والسعودية خلال الفترة الحالية إقبالاً كبيراً من السعوديين على الوصول إلى المطارات المصرية؛ خصوصاً مطار القاهرة الدولي لقضاء فترة الإجازات بمختلف المدن المصرية؛ خصوصًا القاهرة وشرم الشيخ.

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