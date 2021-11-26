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طريق الكباش.. ٣٥ سفيراً من سفراء دول العالم يزورون البر الغربي بالأقصر

07:47 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
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زار 35 سفيرًا من سفراء مختلف دول العالم في القاهرة الذين شاركوا أمس في حضور فعالية "الأقصر.. طريق الكباش"، البر الغربي وما يحتويه من مقابر ملكية متفردة وخاصة تلك الخاصة بالملكة نفرتاري.

ومن جانبهم، أعرب السفراء أن مشاهدتهم خلال الفعالية أمس للفيلم التسجيلي الذي يبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها الأقصر، خلق لديهم اهتمام وشغف كبير بزيارة الأماكن الأثرية بها وعلى الأخص مقبرة الملكة نفرتاري والتعرف عليها عن قرب؛ حيث أبدوا انبهارهم الشديد بروعة هذه المقبرة وبما تحتويه من مناظر ذات الوان زاهية.

وأشار السفراء إلى أن هذه المقبرة تعد واحدة من أجمل المقابر الفرعونية الأثرية التى زاروها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم من داخل المقبرة

سفراء العالم البر الغربي اثار الأقصر طريق الكباش نفرتاري المقابر الملكية

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