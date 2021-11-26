سكن لكل "المصريين 2".. طريقة الاستعلام عن طلب حجز الشقق

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات فحص وفرز مستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2) "للوحدات الجاهزة للتسليم وتحت الإنشاء" لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي تم فتح باب التقدم للحجز بها في 8 أغسطس الماضي.

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 2، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واتباع عدد من الخطوات باستخدام الرقم القومي.

الاستعلام عن شقق «سكن لكل المصريين 2:

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

2- تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية.

3- القيام باختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

4- إدخال الرقم القومي للمتقدم لحجز وحدة سكنية.

5- الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز، سواء من انطبقت عليه الشروط أو لم تنطبق عليه حين تظهر النتيجة على الموقع.​