لأول مرة.. الزراعة: حصول 3 معامل من معهد بحوث الهندسة الوراثية على الأيزو

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عماد أنيس مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، إنه تم اجتياز 3 معامل من المعهد للاعتماد طبقا للمواصفة أيزو 17025:2017 للكشف عن الأغذية والأعلاف المعدلة وراثيا.

وأشاد مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، اليوم الخميس، بجهود فريق العمل للثلاث معامل المميز وإدارة الجودة بمركز البحوث الزراعية، حيث قام المختصين من المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك) بالمراجعة على المعامل وفريق العمل وتم اجتياز زيارة المراجعة بنجاح.​