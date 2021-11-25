السبت المقبل.. تفاصيل زيارة وزير الكهرباء للأردن على رأس وفد رفيع المستوى

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل الزيارة المرتقبة للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ووفد من الوزارة والشركة المصرية لنقل الكهرباء للأردن السبت المقبل.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الزيارة بهدف توقيع تجديد عقود وبروتوكول التعاون الخاص بتوريد الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين وهو إجراء متبع بشكل دوري، مؤكدا على أن التعاون المصري الأردني قائم فعليا ويجرى دراسة التنسيق لتقديم العون والمساعدة في أية أعمال تتعلق بصيانة وإصلاح خطوط الربط الأردنية السورية اللبنانية من أجل إتمام عمليات الربط الكهربائي بين البلدان العربية.

ونوه المصدر بأنه كل عام يتم تجديد العقود الخاصة بتوريد الطاقة الكهربائية المصرية للأردن وهو إجراء عادي إلا أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تلقى دعوة شخصية من نظيره الجديد بالأردن لبحث زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين وتوطيد العلاقات.

وشدد على وجود معادلة في توريد الطاقة الكهربائية بين البلدين تخضع لعدة معايير أهمها أسعار البترول والغاز الطبيعي عالميا مع التأكيد أنها تخضع للتغيير تلقائيا وغير ثابتة وذلك بحسب طلبات أو احتياجات الأردن من الطاقة الكهربائية خاصة أنها معظم الأوقات لديها طاقات متوفرة أكثر من استهلاكهم والموضوع يتمثل في موازنة الأشقاء الأردنيين في الفرق بين تكلفة الإنتاج والاستيراد من الخارج لكن لا يوجد إلزام لتوريد الطاقة الكهربائية المصرية للأردن.

وحول الكميات التي يتم تصديرها للأردن، أكد المصدر على أنه لا توجد آلية محددة لتحديد الكميات على الإطلاق كونها ترتبط بتكلفة الإنتاج في المقام الأول ومقارنته بسعر الطاقة الموردة على حسب استهلاكهم أو احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية.

ومن المقرر أن يرافق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفدا يضم المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، وهاني إسماعيل، العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعادل الحريري، رئيس قطاعات التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.