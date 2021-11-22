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الإفتاء: الإنسان لا يحاسب على شتيمة الناس في السر

12:00 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
الإفتاء: الإنسان لا يحاسب على شتيمة الناس في السر

دار الإفتاء المصرية

(مصراوي):

قالت دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر عبر صفحة الدار الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه ورد لها سؤال: "هل أحاسب على شتيمة الناس في سري؟".

ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، قائًلا: "لا يحاسب المرء إلا على ما يفعله أو يتلفظ به، كما جاء في الحديث النبوي حيث قال رسول الله: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟".

وأضاف: "طالما لم تخرج ألفاظ أو تصدر أفعال من الإنسان في الجهر، فلا محاسبة على ذلك، لكن الإنسان لا يترك نفسه للشيطان، فمرة وساوس، وثانية وثالثة، ومن الممكن في النهاية يوصل للقول أو الفعل".

وتابع: "الإنسان يقطع تلك الوساوس التي تشتمل على شتائم من الشيطان بالاستعاذة والاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ينصرف عنه الشيطان ولا يشتم بينه وبين نفسه الناس".

دار الإفتاء المصرية شتيمة الناس في السر محمود شلبي

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