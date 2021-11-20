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الأرصاد: أمطار جديدة على القاهرة الكبرى خلال ساعات

06:50 م السبت 20 نوفمبر 2021
الأرصاد: أمطار جديدة على القاهرة الكبرى خلال ساعات

حالة الجو والطقس خلال الساعات الماضية

(مصراوي):
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات الإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد مازالت تشهد هطول للأمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة رعدية في بعض الأحيان، مضيفة أن المحافظات البحرية تشهد أمطارًا متوسطة الشدة مصحوبة بالرعد والبرق: "أما محافظات الجيزة والقليوبية والقاهرة توقفت الأمطار فيها خلال الساعات الماضية ولكنها ستتجدد خلال الساعات المقبلة".
وأضافت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه خلال الساعتين المقبلين ستتجدد الأمطار على القاهرة الكبرى وستكون متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة، وتابعت: "الأمطار من متوسطة إلى خفيفة ولا يوجد منها أي خطر".
ولفتت وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن موجة الرمال والأتربة لن تستمر خلال الساعات المقبلة، وتابعت: "بعض المناطق في سيناء ستتأثر بالأمطار وسنتج عنها سيول خفيفة نتيجة الطبيعة الجغرافية للمنطقة"، مناشدة المواطنين عدم الخروج للشوارع إلا للضرورة.
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