خطر على الصحة العامة.. تحذير برلماني من استمرار عمل المقالب العشوائية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والبيئة، بشأن المقالب العشوائية وما تمثله من مخاطر كبيرة على الصحة العامة.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم السبت، أن القـانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تضمن نصوصًا واضحة وصريحة حول غلق المقالب العشوائية، حيث نص على" تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.

وتابع عضو مجلس النواب: "كما أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق وزارتَي التنمية المحلية والبيئة مبادرة لرصد ومحاربة تلك المقالب من أجل القضاء عليها، وعلى الرغم من ذلك ما زالت بعض المحافظات تشهد انتشار المقالب العشوائية التي يكون لها نصيب كبير في تلوث البيئة وإصابة المواطنين بالأمراض أبرزها أمراض الصدر.

وأضاف محسب أن هذه المقالب غير حاصلة على تصريح من وزارة البيئة وتعمل بشكل عشوائي ومخالف؛ مما تسبب في ظهور السحب السوداء وتعدد شكاوى الأهالي من تعرضهم إلى الاختناق وضيق في التنفس؛ خصوصًا الأطفال وكبار السن والمرضى.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة اتباع الطرق البيئية الصحيحة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها، والقضاء على المقالب العشوائية من خلال خطة واضحة وصريحة بجدول زمني للانتهاء من هذه الظاهرة السلبية، واستخدام طرق بيئية آمنة للتخلص من القمامة بدلا من الحرق الذي يتسبب في السحابة السوداء، وضرورة فتح خط مباشر بين المواطنين والوزارة لرصد المخالفات من خلال توثيق المخالفات وتصوير السيارات التي تلقي بالقمامة في الأماكن غير المخصصة لها لتوقيع عقوبات صارمة، ومن ثم بداية نهاية المقالب العشوائية والتحول إلى بيئة نظيفة.

​