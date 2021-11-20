إنقاذ مركز سموم المنصور.. برلمانية تطلب تدخل الحكومة قبل وقوع كارثة

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتدخل الفوري لوقف القرار غير المدروس من بعض المسؤولين بوزارة الصحة بإغلاق مركز السموم بالمنصورة، قبل أن يتحول المركز إلى "خرابة"، خصوصًا أن المركز يعالج عشرات الآلاف من حالات التسمم الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وقالت سلامة، خلال بيان لها اليوم السبت، إنها تلقت مئات الاتصالات الهاتفية والشكاوى من المواطنين والأطباء يتضررون من القرار المفاجئ بإغلاق مركز السموم بالمنصورة، وبناء عليه تقدمت بطلب استدعاء عاجل إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إلى البرلمان، ليكشف أمام النواب والمجلس الموقر أسباب القرارات غير المدروسة بإغلاق المركز الذي يخدم ملايين المواطنين في 5 محافظات بوسط الدلتا.

وأضافت النائبة أنه مهما كانت مبررات المسؤولين بوزارة الصحة، فمن غير المقبول إغلاق مركز السموم بالمنصورة الذي يقدم خدمات علاج حالات التسمم ليلاً ونهاراً على مدار أيام الأسبوع؛ حيث يستقبل المركز حالات التسمم الغذائي الحاد، والتسمم بالمبيدات المنزلية والزراعية، والتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، والتسمم بالعقاقير المهدئة، وتناول الأطفال المواد الكاوية ومنظفات المنازل، وعلاج لدغات العقارب والثعابين، وحالات التسمم بأقراص "الغلة" السامة، ولا يقتصر دور مركز السموم على ذلك، بل يقوم بإجراء تحاليل لجميع أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية، والرد على استفسارات المواطنين لتقديم النصائح والإجراءات الطبية العاجلة.

وشددت سلامة على أن مركز السموم الذي تأسس عام 2004، لا يوجد له بديل، فهو يخدم 25 مليون مواطن يعيشون في 5 محافظات، مطالبةً رئيس الوزراء بالتدخل قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى كارثة تهدد حياة المواطنين.​