أسامة الأزهري يشارك في ندوة -علماء الأزهر بالقرن العشرين- مساء اليوم

كتب- محمود مصطفى:

يشارك الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في ندوة بعنوان -علماء الأزهر الأدباء في القرن العشرين- والتي تنظمها لجنة إحياء التراث المعاصر باتحاد كتاب مصر تحت رعاية الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي - رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مساء اليوم السبت.

ويحاضر في الندوة أيضًا كلا من الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والمستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، والدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة،

والدكتور علاء جانب، الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

ويشارك بالقصائد كلا من الدكتور حازم مبروك عطية، والدكتور أحمد التيجاني وذلك في السادسة من مساء اليوم السبت، بقاعة الندوات الكبرى بمقر اتحاد الكتاب بالزمالك.

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