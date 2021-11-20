Masrawy logo white

أسامة الأزهري يشارك في ندوة -علماء الأزهر بالقرن العشرين- مساء اليوم

11:43 ص السبت 20 نوفمبر 2021
أسامة الأزهري يشارك في ندوة -علماء الأزهر بالقرن العشرين- مساء اليوم

الدكتور أسامة الأزهري

كتب- محمود مصطفى:

يشارك الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في ندوة بعنوان -علماء الأزهر الأدباء في القرن العشرين- والتي تنظمها لجنة إحياء التراث المعاصر باتحاد كتاب مصر تحت رعاية الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي - رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مساء اليوم السبت.

ويحاضر في الندوة أيضًا كلا من الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والمستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، والدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة،

والدكتور علاء جانب، الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

ويشارك بالقصائد كلا من الدكتور حازم مبروك عطية، والدكتور أحمد التيجاني وذلك في السادسة من مساء اليوم السبت، بقاعة الندوات الكبرى بمقر اتحاد الكتاب بالزمالك.

أسامة الأزهري القرن العشرين ندوة علماء الأزهر بالقرن العشرين النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

الخبر التالى:

مخالفات المرور.. إشارات إلكترونية بتقاطع الدائري الأوسطي مع المحور المركزي بـ 6 أكتوبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس الآن.. الأرصاد تعلن ذروة موجة عدم الاستقرار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا