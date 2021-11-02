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بعد شائعات توليه وزارة الصحة.. من هو اللواء عاطف إمام؟

06:24 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
بعد شائعات توليه وزارة الصحة.. من هو اللواء عاطف إمام؟

اللواء طبيب عاطف إمام

كتب - محمد سامي:

نفي اللواء طبيب عاطف إمام تكليفه بمنصب وزير الصحة خلفا لدكتوره هالة وزيرة الصحة التي تقدمت بطلب إجازة خلال الأسبوع الماضي.

وقال "إمام" في تصريحات خاصة لمصراوي من أمريكا، إنه "شرف لأي إنسان أن يخدم بلده في أي موقع، والبعض ردد أسمه لهذا المنصب نتيجة للخبرات التي يمتلكها وتوليه العديد من المهام والمسؤوليات خلال السنوات الماضية".

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن اللواء طبيب عاطف إمام:

- خريج الأكاديمية الحربية متخصصين بعد حصوله على بكالوريس الطب.

- يُعرف عنه كونه رجل عسكري من الطراز الأول يتميز بالانضباط والحزم في جميع القرارات

- تخصص في جراحة التجميل والحروق.

- تولي منصب مدير مستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

- تولي منصب مدير مستشفى القوات المسلحة بالحلمية.

- تولي منصب رئيس المجلس الطبي العسكري العام.

- عمل مستشارا ورئيسا لأقسام جراحة التجميل والحروق بالقوات المسلحة.

- يعمل حاليا أستاذا لجراحة التجميل والحروق بالأكاديمية العسكرية، وسكرتير عام الجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح.

- تولي منصب رئيس مجلس إدارة المركز الطبي لسكك حديد مصر والعضو المنتدب منذ مايو ٢٠١٩

- جرى في عهده إنشاء وحدة قسطرة القلب وإجراء عمليات القلب المفتوح بالمركز الطبي للسكة الحديد بالقاهرة، فأصبح المركز الطبي يضاهي أكبر المراكز الطبية في مصر.

- أسس وحدة علاج الأورام والعلاج بالكيماوي لمرضى الأورام بمستشفى السكه الحديد.

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