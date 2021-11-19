قوي مناعتك.. "الصحة" تدعو المواطنين لتلقي لقاح كورونا
كتب- أحمد جمعة:
نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا توعويًا حول أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وجاء نص المنشور كالتالي: "مجانًا.. ستتلقى لقاح فيروس كورونا لتقوي مناعتك وتقلل من فرصة إصابتك بالعدوى.. سجل الآن على الموقع الإلكتروني: أضغط هنا ، الخط الساخن: 15335، #معًا_نطمئن".
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