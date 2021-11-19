قوي مناعتك.. "الصحة" تدعو المواطنين لتلقي لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا توعويًا حول أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وجاء نص المنشور كالتالي: "مجانًا.. ستتلقى لقاح فيروس كورونا لتقوي مناعتك وتقلل من فرصة إصابتك بالعدوى.. سجل الآن على الموقع الإلكتروني: أضغط هنا ، الخط الساخن: 15335، #معًا_نطمئن".