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اليوم.. الكنيسة تحتفل بعيد تجليس البابا تواضروس

03:00 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
اليوم.. الكنيسة تحتفل بعيد تجليس البابا تواضروس

البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس 18 نوفمبر، بالذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروس الثاني بطريركًا، على كرسي القديس مارمرقس وكنيسة الإسكندرية القبطية ليصبح البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة.

وبهذه المناسبة يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الخميس، قداس عيد تجليسه التاسع على كرسي الكرازة المرقسية، وذلك من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة لفيف من مطارنة وأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية في الداخل والخارج، والذين يتواجدون حاليًا في دير الأنبا بيشوي لحضور سيمنار المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس.

البابا تواضروس الثاني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القديس مارمرقس كنيسة الإسكندرية القبطية

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