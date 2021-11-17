5 آلاف متقدم.. الإسكان تعلن موقف حاجزي الإعلان الثامن بمحافظة بورسعيد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الحاجزين بمشروعات الإعلان الثامن تحت الإنشاء (كراسة زرقاء) بمحافظة بورسعيد، فقد تم إرسال 1000 ملف لعملاء مشروع بورسعيد، مدينة سلام (شرق بورسعيد)، وسيتم خلال الأسبوع الجاري إرسال 4000 ملف لعملاء مشروع بورفؤاد (جنوب بورسعيد)، إلى شركات الاستعلام، لإجراء الاستعلام الميداني لمحل السكن والعمل، للعملاء المتقدمين وأسرهم.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن ذلك استعدادا لإرسال المقبولين منهم لجهات التمويل لإجراء الدراسة الائتمانية، والتي سيتم في حالة قبولها تخصيص الوحدة السكنية، وإنهاء إجراءات التعاقد عليها واستلامها، وسيتم إرسال باقي ملفات العملاء تباعاً إلى شركات الاستعلام بمجرد جاهزية الوحدات خلال الفترة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل أو استفسار، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مُديريات الإسكان.