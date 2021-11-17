الرئيس يوافق على تخصيص قطعتي أرض بمنطقتى رابعة وبئر العبد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعاد تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء بإجمالي مساحة ٨٩٩٦٠.55 فدان تقریبا.

- القطعة الأولى بمساحة 37395.84 فدان تقريبا تعادل (٢٠١٥٧٠٩٣669) وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

- القطعة الثانية بمساحة ٥٢٥٦٤.71 فدان تقريبا تعادل (۲۲۲٠٨١٥٦٠٦) وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).

وتم التخصيص لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في الاستصلاح والاستزراع وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صورة الكترونية