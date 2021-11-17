Masrawy logo white

الرئيس يوافق على تخصيص قطعتي أرض بمنطقتى رابعة وبئر العبد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

11:37 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الرئيس يوافق على تخصيص قطعتي أرض بمنطقتى رابعة وبئر العبد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعاد تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء بإجمالي مساحة ٨٩٩٦٠.55 فدان تقریبا.

- القطعة الأولى بمساحة 37395.84 فدان تقريبا تعادل (٢٠١٥٧٠٩٣669) وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

- القطعة الثانية بمساحة ٥٢٥٦٤.71 فدان تقريبا تعادل (۲۲۲٠٨١٥٦٠٦) وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).

وتم التخصيص لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في الاستصلاح والاستزراع وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صورة الكترونية

الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص ارض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
941

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

345848

إجمالي الإصابات

19636

إجمالي الوفيات

288879

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد: تغيرات حادة وسريعة وأمطار شديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا