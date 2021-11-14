Masrawy logo white

تشميع سنتر للدروس الخصوصية وتحرير محضر سرقة كهرباء أوسيم

09:17 م الأحد 14 نوفمبر 2021
تشميع سنتر للدروس الخصوصية وتحرير محضر سرقة كهرباء أوسيم

أرشيفية

كتب– أسامة علي:

تمكنت محافظة الجيزة، من ضبط وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بقرية سقيل بمركز أوسيم، ومصادرة المحتويات، وإيداع المضبوطات مخازن المدينة.

وأضافت محافظة الجيزة، أنه تم تحرير محاضر المخالفة وإخطار شركة الكهرباء لاتخاذ اللازم حيال المنشأة المخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتكثيف حملات الغلق لمراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشميع سنتر للدروس الخصوصية سرقة كهرباء مركز أوسيم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

343026

إجمالي الإصابات

19435

إجمالي الوفيات

286891

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار بنسبة 30% والشبورة ظاهرة مسيطرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا