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بعد إثارتها الجدل.. وزير المالية يعلق على "شفافية البيانات": يحكمنا متطلبات الأمن القومي

02:56 م الأحد 14 نوفمبر 2021
بعد إثارتها الجدل.. وزير المالية يعلق على "شفافية البيانات": يحكمنا متطلبات الأمن القومي

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا واسعًا بين وزير المالية من جهة، والنائب ضياء الدين داود من جهة أخرى، بسبب تعريف كلمة الشفافية في قانون المالية الموحد .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة قانون المالية الموحد، بحضور وزير المالية .

وقال داود إن تعريف الشفافية لا بد أن يكون شاملًا؛ خصوصًا أنه ليس هناك قلق على إتاحة البيانات التي تم حمايتها بقوة الدستور، لافتًا إلى أن توافر البيانات يساعد النواب على إبداء رأيهم في الموازنة وغيرها مما يثري المناقشات .

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن كل البيانات يتم تقديمها بشفافية كاملة ومتاحة للرأي العام؛ ولكن هناك بعض البيانات تخضع لمتطلبات الأمن القومي .

وأضاف معيط أن هناك ظروفًا معينة في أوقات معينة تقتضي مصلحة البلاد تتطلب عدم الإفصاح عن بعض البيانات .

مجلس النواب وزير المالية لأمن القومي ضياء الدين داود

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