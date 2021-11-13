سقوط أعمدة وأسوار ومنازل.. الحكومة تعلن حصيلة السيول والأمطار الرعدية

كتب- محمد نصار:

تابع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على مدار الساعات الماضية مع محافظى أسوان والبحر الأحمر وسوهاج جهود الأجهزة التنفيذية بهما في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها هذه المحافظات مساء أمس الجمعة و متابعة الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لعمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير علي حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وحصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

ووجه اللواء محمود شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار هذا الأسبوع وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال اللواء شعراوي إنه يتلقى تقارير مستمرة من غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الوضع في المحافظات.

وأشارت آخر التقارير إلى أن محافظة أسوان شهدت عواصف ترابية ورعدية مع سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء المحافظة، وترتب على ذلك سقوط حائطين على سيارة بمنطقة الحصايا و بجوار أحد الفنادق.

كما سقط سقف منزل وجزء من منزل وحائط بمنطقة الحكروب بمدينة أسوان مع سقوط 4 أشجار و3 أعمدة بالطرق العامة مع انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق.

وأشار التقرير إلى سقوط أمطار على الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر ومحافظة سوهاج، وتم تفقد الوضع لمتابعة جهود شفط تراكمات مياه الأمطار وأعمال تصريفها، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية في بعض المناطق.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، موضحا أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بمحافظة أسوان وعدد من المحافظات الاخري التي من المحتمل أن تشهد موجة من الطقس السيء لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالب ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وطالب اللواء محمود شعراوي ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .