وزيرة البيئة: علينا النظر لتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة المقامة افتراضياً عبر خاصية الفيديو كونفرانس تحت عنوان (من cop26 إلى cop27.. تكثيف العمل المناخي وبناء مستقبل مرن) على هامش منتدى السلام بباريس المنعقد خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ نوفمبر الجاري.

ويهدف المنتدى إلى الاستعداد الدائم لما بعد كورونا، وتقليص الفجوة بين تحقيق التعافى الصحي من جانب والجانب الاقتصادي من ناحية أخرى، وإلى تقليص الفجوة بين العمل على تحقيق الأهداف المأمولة إزاء المشتركات الدولية، كما يهدف المنتدى إلى تقليص الفجوة بين الشمال والجنوب والعمل على صياغة توافق دولي حول عالم ما بعد الجائحة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة التي تعد جزءًا من مؤتمر باريس، خاصة أن المؤتمر في مرحلة المفاوضات.

وتابعت: أوشكنا على الانتهاء من حزمة التكيف، كما أننا مازلنا نناقش بند رقم ٦ من اتفاق باريس، وأيضاً تمويل المناخ مازال تحت التفاوض بين العمل الفني وبين المفاوضات السياسية مع الوزراء، مؤكدةً على سعادتها بالعمل خلال المؤتمر مع وزير البيئة السويدي لتسهيل مفاوضات التمويل المناخي.

وأشارت إلى استمرار المناقشات حول التمويل طويل الأمد لأهداف جديدة قابلة للتحقق خلال مسيرتها وبنائها ، موضحةً أن مؤتمر جلاسجو cop26 يسير بشكلٍ جيد في بعض الأجزاء وهناك بعض التأخر في احتياجات الدول النامية.

وحول تصريح البقاء بنسبة ١.٥ درجة مئوية، أكدت وزيرة البيئة على أن هذا الاتفاق يعد جيدا جدا، متمنيةً أن نتمكن من السير قدما حول هذا الاتفاق وليس فقط أن نبقى ١.٥ بل بالنظر بشكلٍ أكبر مستقبلاً إلى تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف لتكملة العملية الكاملة لاتفاق باريس.

وأوضحت فؤاد: من المبكر أن نناقش أولويات cop27 لسببين رئيسين الأول نحتاج أن ننتظر لمخرجات جلاسجو، وثانيا أننا نحتاج إلى النظر حول كيفية سير الcop القادم ولكن في النهاية لو عرضنا ما يمكن أن يناقش في الcop27 القادم الذي تستضيفه مصر بالنيابة عن أفريقيا، سيتم عرض المصادر الطبيعية لأفريقيا وتأثيرها على الإنسان، والعلاقة بين المناخ والأرض والنباتات والإنسان هذا هو الهدف العام مع استمرار عرض التكيف وتمويل المناخ في cop27 ، معربةً عن أملها في انضمام وتعاون أكبر للقطاع الخاص والبنوك.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إستراتيجية التغير المناخي والتى سيتم الاعتماد عليها خلال الفترة القادمة والتى تعد نتاج اللجنة المحلية لتغير المناخ التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي تعمل على تحقيق خمسة أهداف وهما تقليل استخدام الكربون، وبناء مستقبل اكثر مرونة، وحوكمة التغير المناخي، وتمويل البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

جدير بالذكر أن المنتدى سيشهد عرض ودعم ٨٠ مشروعاً يتناولون الموضوعات الرئيسية للنسخة الرابعة كمواجهة جائحة كورونا، حكومة أفضل للمشتركات الدولية (المحيطات ، الفضاء، المناخ)، ولتحقيق التحول الرقمي وإصلاح النظام الرأسمالي من خلال تعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات.