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السيسي يوجه رسالة إلى الشعب الليبي: "مصر قوة لكم متى احتجتموها"

05:38 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
السيسي يوجه رسالة إلى الشعب الليبي: "مصر قوة لكم متى احتجتموها"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب الليبي، على هامش مشاركته في القمة الدولية الخاصة بليبيا المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية فرنسية ألمانية إيطالية.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، رسالة الرئيس كالتالي: "يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغنى بأن في وجوده خيرًا لكم".

وأضاف الرئيس في رسالته: "الخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وستجدون مصر سندًا لكم وقوة متى احتجتموها، دعمًا لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم".

السيسي ليبيا فاعليات مؤتمر باريس الدولي الشعب الليبي

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