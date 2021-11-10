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لعدم الالتزام بكراسة شروط "سكن مصر".. طلب إحاطة لوزارة الإسكان

01:02 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
لعدم الالتزام بكراسة شروط "سكن مصر".. طلب إحاطة لوزارة الإسكان

مشروع سكن مصر

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن عدم التزام جهاز حدائق أكتوبر بكراسة الشروط التي تم على أساسها طرح شقق مشروع "سكن مصر".

وقال حسين، في طلب الإحاطة: عدد كبير من الحاجزين في المشروع يشتكون من عدم الالتزام بالاشتراطات؛ لا سيما أنه وفقًا لما تم التعاقد عليه أن هذا المشروع عبارة عن "كومباوند" باعتباره إسكانًا متوسطًا، ويكون له سور شجري وكذلك بوابات وأمن وحراسة وشركة نظافة وكذلك شركة للصيانة.

وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أن مطالب المواطنين منصوص عليها في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، إلا أن الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية قاما بالتسليم دون سور أو لاند سكيب أو نظافة أو أمن.

ولفت حسين إلى أن الحاجزين اشتكوا أيضًا من سوء التشطيب على غير المتفق عليه مع الشركات التي قامت بالتنفيذ، فضلًا عن تأخر مواعيد التسليم لأكثر من عامَين.

وطالب عضو البرلمان وزارةَ الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية باتخاذ ما يلزم في هذا الصدد والالتزام بكراسة الشروط، مع تحديد موعد زمني لمراجعة كل الملاحظات وتعديلها.

سكن مصر وزارة الإسكان كراسة شروط سكن مصر الدكتور هشام حسين

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