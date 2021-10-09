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حار نهارًا وفرص للأمطار.. الأرصاد تكشف طقس أول أسبوع دراسة

11:08 م السبت 09 أكتوبر 2021
حار نهارًا وفرص للأمطار.. الأرصاد تكشف طقس أول أسبوع دراسة

الطقس

كتب- أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس المتوقعة على البلاد، في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، خلال الفترة من الأحد 10 أكتوبر، وحتى الجمعة المقبل، في بيان صادر عنها اليوم السبت، تضمن خريطة الظواهر الجوية.

وأضافت الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة تشهده كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وذكرت الهيئة في بيانها، أنه اعتبارًا من الأحد الموافق 10 أكتوبر، تشهد جميع الأنحاء ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، بقيم تصل إلى 2 درجة مئوية على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، بينما ترتفع بقيم تصل إلى 3 درجات على جنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يكون مائلًا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر، على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، فضلًا عن انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما ذكرت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، بفرص سقوط تتراوح ما بين 20: 30% تقريبًا.
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