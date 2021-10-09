قبل بيعها بدون وجه حق.. الجيزة تزيل تعديات بالمنطقة الصناعية بالصف (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة الصف على مساحة 3320م2.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة كافة التعديات على الأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت المحافظة، من إزالة التعديات التي شرع المخالف بإقامتها والتحفظ على أوناش ومستلزمات بناء قبل قيام المخالف بإستكمال بناء الأسوار وتقسيم الأرض وبيعها دون وجه حق.

وتمت الإزالة من خلال لجنة مشتركه من جهاز المنطقه الصناعية بالصف ومركز الصف والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي ومسؤولي الأملاك والتنظيم.