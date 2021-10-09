Masrawy logo white

قبل بيعها بدون وجه حق.. الجيزة تزيل تعديات بالمنطقة الصناعية بالصف (فيديو)

08:27 م السبت 09 أكتوبر 2021
قبل بيعها بدون وجه حق.. الجيزة تزيل تعديات بالمنطقة الصناعية بالصف (فيديو)

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة الصف على مساحة 3320م2.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة كافة التعديات على الأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت المحافظة، من إزالة التعديات التي شرع المخالف بإقامتها والتحفظ على أوناش ومستلزمات بناء قبل قيام المخالف بإستكمال بناء الأسوار وتقسيم الأرض وبيعها دون وجه حق.

وتمت الإزالة من خلال لجنة مشتركه من جهاز المنطقه الصناعية بالصف ومركز الصف والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي ومسؤولي الأملاك والتنظيم.

أحمد راشد المنطقة الصناعية بالصف أزالة التعديات أملاك الدولة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

309934

إجمالي الإصابات

17584

إجمالي الوفيات

261612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بعد التعديل.. كيف تستفيد من مبادرتي التمويل العقاري بفائدة 3% أو 8%؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا