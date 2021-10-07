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حدث في 8 ساعات| تحذير من أدوية "سوشيال ميديا".. وطرح حلوى المولد بالمجمعات

06:53 م الخميس 07 أكتوبر 2021
حدث في 8 ساعات| تحذير من أدوية "سوشيال ميديا".. وطرح حلوى المولد بالمجمعات

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب_ أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، وكذلك تحذير هيئة الدواء المصرية، من شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغشوشة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حلوى المولد مصطفى مدبولي هيئة الدواء المصرية الطلاق قانون المهن التمثيلية

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