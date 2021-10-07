برودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة قادمة

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء، وذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ويسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وينشر مصراوي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري:

الجمعة: العظمى 30 والصغرى 20.

السبت: العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية:

الجمعة: العظمى 27 والصغرى 21.

السبت: العظمى 28 والصغرى 21.

جنوب سيناء:

الجمعة: العظمى: 33 والصغرى 25.

السبت: العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد:

الجمعة: العظمى 32 والصغرى 20.

السبت: العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد:

الجمعة: العظمى 37 والصغرى 23.

السبت: العظمى 39 والصغرى 24.​